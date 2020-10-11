Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч против команды Турции на групповом этапе Лиги наций УЕФА.

Игра проходит на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве.

Место в воротах занял Антон Шунин, в защите сыграют Вячеслав Караваев, Андрей Семенов, Федор Кудряшов и Юрий Жирков. В полузащите Станислав Черчесов выставил Романа Зобнина и Магомеда Оздоева, а также Алескея Ионова, Антона Миранчука и Далера Кузяев. Артем Дзюба сыграет на острие атаки.

По сравнению с товарищеским матчем против сборной Швеции Станислав Черчесов сделал шесть изменений в стартовом составе.

Напомним, начало встречи назначено на 21:45 по московскому времени. Игру с Венгрией сборная России также сыграет дома, в Москве.