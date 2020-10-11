Российские фигуристы Полина Костюкович и Алексей Брюханов выиграли соревнования в парном катании среди юниоров на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Костюкович и Брюханов, представляющие СШОР Санкт-Петербурга по фигурному катанию, выиграли как короткую, так и произвольную программы с заметным отрывом. За произвольную программу пара набрала 112.86 балла, в общей сумме за два проката у Костюкович/Брюханова — 178.79 балла.

Второе место заняла пара из московской СШОР «Воробьевы горы» Александра Финохина/Владислав Антонышев, они набрали за две программы 157,25 балла.

Третье место у представителей московского УОР №4 им. Гомельского Екатерины Беловой и Дмитрия Чигирева — 155,1 баллов в сумме за две программы.