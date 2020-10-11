Сборная России по футболу начала домашний матч против команды Турции в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча проходит в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Прямая трансляция матча доступна по ссылке.

В стартовом составе главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение выпустить голкипера Антона Шунина. Полный список футболистов старта можно увидеть здесь.

Главный арбитр встречи — Матей Юг из Словении, на боковых линиях ему помогают судьи Матей Жунич и Грега Кордеж. Резервный арбитр — словенец Нейт Кайтазович.

В активе подопечных Станислава Черчесова две победы на старте турнира, одержанные в сентябре 2020 года: над Венгрией и Сербией. Турецкая команда также провела матчи с этими соперниками и набрала всего одно очко.