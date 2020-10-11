Полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук открыл счет в матче Россия — Турция в рамках группового этапа Лиги наций.

Эпизод произошел на 28-й минуте встречи, разгонал атаку Роман Зобнин, Артем Дзюба пропустил передачу на Миранчука и тот сумел отправить мяч в ворота. Во время атаки Миранчук получил удар по ногам, но затем сумел вернуться в игру и заменен не был.

Отметим, Антон Миранчук забивает во втором официальном матче подряд: в выездном матче Лиги наций против Венгрии он также открыл счет. Ту встречу сборная России свела к победе, пока у команды Станислава Черчесова в Лиге наций потерь очков нет.

На данный момент счет в матче 1:0, игра проходит на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве.

Прямую трансляцию матча Россия — Турция можно посмотреть здесь.