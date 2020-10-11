Российский тренер по фигурному катанию Дмитрий Михайлов высказался о выступлении своей подопечной Александры Трусовой на втором этапе Кубка России в Москве.

В интервью Sport24 Михайлов отметил, что ему обидно за падение с каскада лутц-риттбергер, ведь на тренировках Трусова исполняет его безошибочно. Тренер остался доволен прокатом произвольной программы, а училять контент планируется по мере поступления.

«Мы готовим ее физическую форму к исполнению пяти четверных. Как будет готова, сразу же добавим», — отметил Михайлов, добавив, что Трусова будет работать над вращениями и дорожкой.

Михайлов добавил, что оспаривать судейство не в его компетенции, а сама Трусова сделала шаг вперед на этом этапе, прыгнув тройной аксель, пусть и с ошибкой. «Наша задача — сделать на голову выше, чтобы к следующему старту баллы увеличились», — заключил тренер.