Сборная России выиграла первый тайм домашнего матча против Турции на групповом этапе нового розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» — домашнем для футбольного клуба «Динамо», счет на данный момент 1:0 в пользу команды Станислава Черчесова. Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

Счет в матче открыл на 28-й минуте Антон Миранчук, голевой передачей в этой атаке отметился Роман Зобнин. Далер Кузяев мог бы удвоить преимущество россиян, но мяч после его удара прошел рядом со штангой.

Игру судит бригада арбитров из Словении по главе с рефери Матеем Югом.

В текущем розыгрыше сборная России одержала уже две победы, дома победив команду Сербии, а на выезде разгромив команду Венгрии.