Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, поблагодарила болельщиков за поддержку после того, как их дует не докатал произвольный танец и снялся с второго этапа Кубка России.

В своем «Инстаграме» Синицина написала, что травмы — это неотъемлемая часть в жизни спортсмена, через это проходят все. «Мои хорошие, спасибо вам за столько добрых слов!», — отметила фигуристка, добавив, что благодарит за понимание и слова поддержки, а также постарается восстановиться как можно быстрее.

«Я очень сожалею, что не смогли показать наш новый произвольный танец (до конца), и мне очень жаль, что боль была уже нестерпимой. Мы боролись и не привыкли сдаваться», — написала Синицина, поблагодарив своего партнера Никиту Кацалапова, а также тренерский штаб — Александра Жулина, Петра Дурнева, Дмитрия Ионова и Сергея Петухова.