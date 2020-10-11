Критика вокруг легендарной игры Dota 2 нарастает не по дням, а по часам. Многие комментаторы, игроки и ведущие уже не первый раз жёстко высказывают свои мысли на счёт будущего дисциплины. Пользователи в комментариях «подливают масло в огонь», отказываясь от «токсичной игры без шанса выпутаться».

Сезон компендиума подошёл к концу, The International 2020 собрал $40 млн призовых, однако турнир перенесён на неопределённое время. Единственное, что анонсировала Valve, это новую систему MMR и следующий сезон Dota Plus. Однако о новом сезоне DPC или другой политики развития дисциплины речи не было. Роман CaspeRRR Лепёхин посчитал итоговую сумму, которую заработали Valve с помощью Battle Pass 2020.

120 000 000$ заработано. Настало время всех удивить @DOTA2 .

Мысли Лепёхина более широко описал комментатор Кайл Kyle Фридман. Он обвинил Valve в безразличном отношении к соревновательной сцене и объяснил свою позицию тем, что разработчики не сделали ничего за текущий год, чтобы улучшить киберспортивную составляющую, тем более в период пандемии.

Valve монополизировала все методы внутриигровой монетизации, гарантируя, что только The International сможет воспользоваться преимуществом массовой поддержки сообщества. Спустя семь месяцев пандемии и $160 млн от сообщества, The International все еще отложен на неопределенный срок, как и весь сезон DPC. Если бы не инициатива многочисленных команд, работающих в партнерстве с турнирными операторами, у нас вообще не было бы »Доты» для просмотра. В 2020 году соревновательная сцена выжила вопреки Valve, а не благодаря ей.

Однако не все оказались рады даже тем минимальным изменениям со стороны разработчиков. Киберспортсмен Егор Ark Жаботинский был огорчён обнулению рейтинговых очков, ведь он почти дошёл до нового пика для себя.

АХАХАХАХА ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ОБНУЛЕНИЕ КОГДА Я В ДВУХ ШАГАХ ДО 11 ДА ДАадАДАД0ад)а))аЫВД0АЫВ0АЫВ0

Отношения организаций и игроков с Valve всегда было необычным. Когда другие крупные разработчики всячески поддерживали киберспорт в течение сезона, Valve были сконцентрированы на главное событие года The International, однако, когда его отменили, многие начали задаваться вопросом: а что нам делать дальше. Вопрос о будущем Dota 2 остаётся открытым и все с нетерпением ждут каких-либо новостей от Valve.