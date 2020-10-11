9 октября призовой фонд к The International 2020 побил все рекорды и добрался до сенсационного значения в $40 млн. Похвастаться таким большим объемом не может ни одна дисциплина, однако это не означает, что в других киберспортивных играх не разыгрываются достойные призовые. В предыдущей статье мы уже затронули эту тему. Сейчас узнаем самый дорогой турнир в истории киберспорта.

2 место — League of Legends World Championship

У Dota 2 есть сильный конкурент в виде League of Legends, который не только насчитывает сотни тысяч активных игроков, но и предлагает внушительный призовой фонд для главного турнира года World Championship.

Призовой фонд чемпионата от Riot Games составил порядка 6 450 000 долларов, он прошёл осенью 2018 года и собрал миллионы зрителей вокруг себя. Несмотря на то, что в СНГ Лига Легенд не так популярна, как Dota 2, свою аудиторию киберспортивная дисциплина точно имеет и даже завоёвывает преимущество. Так, в осенью 2020 года на трансляциях по главному турниру года российские стримы били рекорды по количеству зрителей. Дело в том, что в основную часть турнира прошла российская команда Unicorns of Love.

1 место — Fortnite World Cup Finals

Fortnite на текущий период самая популярная компьютерная игра в мире, её даже показали в последней части «Мстителей». Успех игры можно описать несколькими показателями, это модная королевская битва, «мультяшность», нравящаяся и детям и взрослым и глубокая маркетинговая работа с аудиторией. Одной из таких «работ» можно назвать Fortnite World Cup Finals, общий призовой фонд которого составил 30 000 000 долларов.

Сам турнир был разделён на две категории — парная с фондом 15 000 000 долларов и соло с аналогичными призовыми. 100 игроков в парном режиме и столько же в соло боролись друг с другом на огромном стадионе с тысячами экранов и зрителей. Среди СМИ чемпионат вызвал немалый ажиотаж, а победителем одиночного режима стал игрок под ником Bugha, который забрал себе 3 000 000 долларов.