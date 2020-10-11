Новости дня на Nevasport: Трусова выиграла этап КР, Россия сыграла вничью с Турцией

Главные новости дня из мира спорта за 11 октября — в традиционной подборке от сайте Nevasport:

Россия сыграла вничью с Турцией в домашнем матче Лиги наций

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Турции в домашнем матче группового этапа Лиги наций УЕФА. Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме сборная России сумела открыть счет благодаря голу полузащитника Антона Миранчука. Во втором тайме на 62-й минуте автором мяча в ворота Антона Шунина стал нападающий Кенан Караман.

Трусова выиграла второй этап Кубка России, Валиева и Усачева — в тройке

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выиграла второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве. Результат Александры Трусовой за две программы — более 240 баллов за две программы. Второе место заняла Камила Валиева, а третье — Дарья Усачева.

Ученик «Ангелов Плющенко» Ковалев выиграл второй этап Кубка России. Гуменник и Самарин в тройке

Российский фигурист Артем Ковалев выиграл второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве. Соревнования проходят на арене «Мегаспорт». За две программы Ковалев набрал 255,82 балла, в произвольной программе прыгнув два четверных сальхова и два тройных акселя. Второе место занял Александр Самарин, а третье — Петр Гуменник.

Павлюченко/Ходыкин выиграли второй этап Кубка России в Москве, Кадырова/Бальченко — вторые

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выиграли второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве. Соревнования прошли на арене «Мегаспорт». В турнире спортивных пар в категории «Мастера спорта» приняло участие всего две пары — вторыми стали Ясмина Кадырова и Иван Бальченко.

Костюкович/Брюханов выиграли соревнования пар среди юниоров на Кубке России в Москве

Российские фигуристы Полина Костюкович и Алексей Брюханов выиграли соревнования в парном катании среди юниоров на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. За произвольную программу пара набрала 112.86 балла, в общей сумме за два проката у Костюкович/Брюханова — 178.79 балла. Второе место заняла пара из московской СШОР «Воробьевы горы» Александра Финохина/Владислав Антонышев, третье место у представителей московского УОР №4 им. Гомельского Екатерины Беловой и Дмитрия Чигирева.

Танцевальный дуэт Морозова/Багин выиграл 2-й этап Кубка России

Аннабель Морозова/Андрей Багин выиграли второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве: их суммарный балл за ритм-танец и произвольный танец составил 198,00. На второй строчке расположились Екатерина Миронова и Евгений Устенко, которые получили от судей 149,56 баллов. Замкнули тройку призеров Софья Карташова и Илья Карпов со 130,15 баллами.

Надаль разгромил Джоковича и в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль разгромил первую ракетку мира Новака Джоковича в финальном матче чемпионата Франции по теннису. Теннисисты провели на центральном корте комплекса «Ролан Гаррос» два часа и 42 минуты и сыграли три сета. Счет 6:0, 6:2, 7:5 в пользу Надаля.

Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля, Квят стал лишь 15-м

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля, одиннадцатый этап «Формулы-1» в сезоне-2020. Соревнования прошли в Германии на трассе «Нюрбургринг». Победа Льюиса Хэмилтона на Гран-при Айфеля помогла ему сравняться по количеству выигранных гонок Ф-1 с легендарным гонщиком семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Вторым в этой гонке стал Макс Ферстаппен, пилот команды «Ред Булл», третьим стал гонщик «Рено» Даниэль Риккьярдо, проигравший уже более 14 секунд.