Сборная Турции по футболу сравняла счет в матче со сборной России на групповом этапе Лиги Наций УЕФА.

Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ-Арена», сейчас счет в матче 1:1.

Прямую трансляцию встречи можно найти на сайте Первого канала здесь.

На 62-й минуте встречи мяч в ворота Антона Шунина отправил форвард сборной Турции Кенан Караман.

В первом тайме сборная России открыла счет на 28-й минуте благодаря голу Антона Миранчука с передачи Романа Зобнина, а также имела несколько моментов для удвоения преимущества, но не использовала их.

Отметим, после двух туров группового этапа Лиги наций сборная России идет без потерь очков: на выезде россияне обыграли Венгрию, а дома победили сборную Сербии. Турция в первых двух матчах смогла заработать лишь одно очко.