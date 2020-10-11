Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Турции в домашнем матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме сборная России сумела открыть счет благодаря голу полузащитника Антона Миранчука, который чуть не получил травму во время удара по мячу. Голевую передачу в этой атаке сделал Роман Зобнин.

Во втором тайме сборная Турции играла активнее, на 62-й минуте автором мяча в ворота Антона Шунина стал нападающий Кенан Караман.

Таким образом, Россия впервые потеряла очки в текущем розыгрыше Лиги наций: ранее подпечные Станислава Черчесова обыграли команды Венгрии и Сербии.

Следующий домашний матч сборная России по футболу сыграет с командой Венгрии 14 октября.