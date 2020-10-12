В английской Премьер-лиге (АПЛ) отреагировали на предложение «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» сократить число участников чемпионата 20 до 18, а также упразднить Кубок лиги и Суперкубок Англии.

В заявлении лиги сказано, что идея реструктуризации была услышана, однако руководство АПЛ хочет сохранить английский футбол самым популярным в мире.

«По мнению Премьер-лиги, ряд отдельных предложений в опубликованном сегодня плане могут иметь разрушительное влияние на всю игру. Мы разочарованы тем, что Рик Парри, председатель EFL, оказал свою официальную поддержку», — говорится в заявлении АПЛ.

Напомним, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» выразили мнение, что лигу стоит сократить до 18 команд.

В этом случае две команды будут вылетать в Чемпионшип, а клуб, занявший 16-е место, сыграет в плей-офф с клубами, которые займут 3-е, 4-е и 5-е место в Чемпионшипе.