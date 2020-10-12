«Она и двух слов-то связать не может. Это позорище, как она себя ведет в роли жюри! Такое впечатление, что она обижена на весь мир!» — заявила зрительница «Ледникового периода» в комментариях у Авербуха.

Хореограф в ответ призвал девушку проявить уважение к Исинбаевой.

«Что за желание, как только что-то не по-нашему сразу убрать!? Давайте уважать друг друга и мнение каждого!» — ответил Авербух.