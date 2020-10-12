Известный хореограф и продюсер Илья Авербух отреагировал на негативное высказывание в адрес двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом, члена жюри нового сезона шоу «Ледниковый период» Елены Исинбаевой.
После того, как Авербух опубликовал в Instagram шуточное видео и поблагодарил поклонников телепроекта за положительные отзывы и конструктивную критику, одна из поклонниц фигурного катания подвергла резкой критике Исинбаеву и призвала Авербуха убрать ее из жюри.
«Она и двух слов-то связать не может. Это позорище, как она себя ведет в роли жюри! Такое впечатление, что она обижена на весь мир!» — заявила зрительница «Ледникового периода» в комментариях у Авербуха.
Хореограф в ответ призвал девушку проявить уважение к Исинбаевой.
«Что за желание, как только что-то не по-нашему сразу убрать!? Давайте уважать друг друга и мнение каждого!» — ответил Авербух.
Комментарии Развернуть