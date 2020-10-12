Теннисный турнир SPb Open, стартующий сегодня в Петербурге, впервые проходит в категории АТР 500. Возросшая престижность соревнований обещала и соответствующий список участников, однако большинство топов, как и следовало ожидать, снялись с турнира незадолго до старта.

На кого смотреть?

Календарь коронавирусного сезона составлен таким образом, что теннисистам пришлось лететь в Россию сразу после французского «Ролан Гаррос». Для тех, кто в Париже пробился во вторую неделю, это было особенно неудобно. Так, например, в Петербург решил не ехать грек Стефанос Циципас, добравшийся до полуфинала во Франции. Отказались от российского турнира Пабло Карреньо-Буста, Кей Нисикори и Маттео Берреттини, а уже после жеребьевки стало известно, что не сыграет молодой итальянец Янник Синнер.

Тем не менее, зрителям, купившим билеты на «Сибур Арену», будет на кого посмотреть: в основной сетке, помимо россиян, сыграют швейцарец Стэн Вавринка, канадцы Денис Шаповалов и Вашек Поспишил, американцы Тейлор Фритц и Сэм Куэрри, представитель Казахстана Александр Бублик и завсегдатай турнира хорват Борна Чорич.

С кем играют россияне?

Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев, в этом году он вновь получил первый номер посева. Однако если год назад соревнования имели статус АТР 250, и Медведев начинал со второго круга, то сейчас придется вместе со всеми биться с самого старта. Его первым соперником станет опытный француз Ришар Гаске.

Спортсмены встречались между собой лишь раз, на хардовом турнире в Монпелье в 2018-м году, и тогда победа осталась за французом. И стоит признать, что представители этой нации являются не самыми удобными соперниками для Медведева: на старте турнира в Гамбурге он проиграл французу Уго Умберу на грунте, а в феврале уступил Жилю Симону на харде в Марселе.

Если Даниил преодолеет барьер первого круга, второй благодаря снятию Синнера станет для него практически проходным (либо квалифаер Нино Сердарушич, либо Райлли Опелка), а в четвертьфинале, скорее всего, его будет ждать либо Чорич, либо испанец Фелисиано Лопез — еще один старый знакомый.

Вторая ракетка России Андрей Рублев, сегодня поднявшийся в топ-10 рейтинга АТР, получил третий номер посева и попал в нижнюю часть сетки. Ему предстоит стартовать с матча против канадца Поспишила — не самого простого оппонента.

Сейчас Поспишил идет на 79-й строчке в рейтинге, год назад не входил даже в сотню, но это не помешало ему тогда выбить россиянина Карена Хачанова в первом круге US Open. Вашек — неуступчивый и упорный соперник, однако фаворитом, конечно, будет считаться Рублёв. Андрей проводит феноменальный сезон, на «Ролан Гаррос» он дошел до четвертьфинала, до этого взял титул в Гамбурге.

В прошлом сезоне его путь по сетке SPb Open оборвал Медведев: спортсмены постоянно выходят друг на друга в четвертьфинале, но в этот раз жребий пал иначе, и россияне могут сыграть друг против друга лишь в финальном матче. Правда, проходных соперников у Рублева не будет, наиболее вероятный для него вариант в этом году выглядит так: Поспишил — Умбер — Вавринка/Шаповалов.

Что касается третьей ракетки России Карена Хачанова, для него старт SPb Open не должен быть сложным. Первый соперник — австралиец Джеймс Дакворт, 93-й в рейтинге АТР. Во втором круге будет немного тяжелее: если россиянин Аслан Карацев не выбьет Тенниса Сандгрена, оппонентом Карена станет американец. В четвертьфинале Хачанов, скорее всего, сыграет с Милошом Районичем (либо с Бубликом), а вот в полуфинале может встретиться уже с Медведевым. На грунтовом «Ролан Гаррос» Карен выглядел убедительнее, но фаворитом на харде остается Даниил.

Матчи основной сетки стартовали уже сегодня, российская тройка вступает в борьбу завтра. Российские полуфинал и финал — самый интересный расклад, который может быть на этом SPb Open.