Фьюри объявил, что третий бой с Уайлдером отменяется

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри объявил, что отказался от третьего поединка против американца Деонтея Уайлдера из-за невозможности согласовать с командой соперника дату проведения поединка.

«Я собирался вновь размазать Уайлдера. Это был бы быстрый и простой для меня бой. Но Уайлдер и его команда все не могли определиться с датой. Не очень-то они и хотят драться с линейным чемпионом в супертяжелом весе. Они знают, чем все закончится. Мир знает, чем все закончится: Уайлдер опять присядет на жопу», — сказал Фьюри, слова которого приводит The Athletic.

Он отметил, его просили меня перенести бой на декабрь, и боец согласился провести поединок 19 декабря. Однако затем сторона Уайлдера снова попыталась перенести бой — уже на следующий год, и это было уже слишком.

Напомним, в феврале 2020 года Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера в реванше.