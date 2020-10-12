Российский нападающий Кирилл Панченко перешел из «Тамбова» в тульский «Арсенал».

Об этом сообщает официальный сайт туляков. Отмечается, с 30-летним футболистом подписан контракт на два года.

Стоимость трансфера составила 300 тысяч евро.

«Кирилл Панченко – игрок «Арсенала». 30-летний нападающий заключил двухлетний контракт с тульским клубом. Приветствуем Кирилла Панченко в «Арсенале» и желаем яркой и результативной игры», — гласит сообщение пресс-службы тульского клуба.

Отметим, Кирилл Панченко является воспитанником московских ЦСКА и «Локомотива». Игроком «Тамбова» он стал летом 2020 года после того, как покинул московское «Динамо». В текущем сезоне россиянин провел десять матчей российской премьер-лиги, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу. В 2016 году Панченко сыграл свой единственный матч за сборную России.