На официальном сайте «Зенита» сообщается, что положительные тесты на коронавирусную инфекцию сдал главный тренер команды Хавьер Паскуаль.

Кроме того, коронавирус обнаружен у баскетболистов Матеуша Понитки, Игоря Вольхина, Билли Бэрона, Кевина Пангоса, а также ассистентов главного тренера Инъиго Зорзано, Сергея Вознюка и Ярослава Яловчука.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция обнаружена у Артураса Гудайтиса, Антона Пушкова, Владислава Трушкина, Остина Холлинза и массажиста Андрея Козлова. В данный момент все баскетболисты и тренеры изолированы и находятся под постоянным контролем медицинского штаба.

Отмечается, петербургский клуб обратился к Евролиге с просьбой перенести запланированные на следующую неделю матчи.