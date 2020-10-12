Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о результате матча против «Спартака» и подвел итоги первой трети чемпионата России.

«Мы завершили треть дистанции наверху турнирной таблицы. Правда, по дополнительным показателям. Тем не менее первое место — есть первое место. Надеюсь, мы его сохраним и после 30-го тура», — сказал Медведев, слова которого приводит Metaratings.

Он отметил, что в «Зените» расстроены ничьей в матче со «Спартаком», так как надо было доводить эту встречу до победы. Гендиректор добавил, что и по игре, и по статистике петербуржцы имели преимущество.

Напомним, «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью на «Открытие Арене» со счетом 1:1. В данный момент обе команды имеют по 21 очку и лидируют в чемпионате после десяти матчей.