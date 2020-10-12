Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян назвал шесть лучших бойцов MMA, представляющих Россию.

«Федор, Хабиб. Магомед Исмаилов тоже нормально исполняет: делает шум, гам. Забит, Александр Волков… Вадим Немков достойный, крепкий боец… У нас очень много хороших бойцов, топ-5 сложно составить», — сказал Ян, слова которого приводит YouTube-канал «Ушатайка».

Отметим, в июле 2020 года Пётр Ян стал чемпионом UFC, победив бразильского бойца Жозе Алдо на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Следующий его поединок может пройти ближе к зиме 2020 года, в соперники россиянину прочат американца Алджамейна Стерлинга.