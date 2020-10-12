Американский боец UFC в легком весе Тони Фергюсон ответил менеджеру Ислама Махачева Али Абдель-Азизу, который предложил спортсмену подраться с россиянином за 100 тысяч долларов.

«Ну хорошо. Где мои 200 000 долларов и 20 отжиманий? Не переживайте, скоро увидимся», — написал Фергюсон в своем Twitter.

Напомним, у Ислама Махачева был запланирован поединок против Рафаэля Дос Аньоса в рамках турнира UFC 254, но бразилец сдал положительный тест на коронавирус. После этого менеджер Хабиба предложил Фергюсону подраться с россиянином, который занимает 12-е место в рейтинге легковесов.

Отметим, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Фергюсоном уже пять раз отменялся по разным причинам. В последний раз он сорвался в мае 2020 года.