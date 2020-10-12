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  • 13:11,  12 октября 2020
Футбол
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Акинфеев назвал топ-3 самых сильных легионеров в истории ЦСКА

Акинфеев назвал топ-3 самых сильных легионеров в истории ЦСКА
Игорь Акинфеев. Фото: Baltphoto

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в рассказал, кого считает самым сильным легионером за всю историю армейского клуба.

«По голам — Вагнер Лав. По игре, по работе, по самоотдаче — Олич. По каким-то другим вещам — Жо. Любого могу называть. Пускай будет Вагнер, это лучший бомбардир всех времен и народов из легионеров», — сказал Акинфеев, слова которого приводит клубное телевидение ЦСКА.

Напомним, сейчас Вагнеру Лаву 36 лет, большую часть карьеры он провел в московском ЦСКА, где играл с 2004 по 2012 год с перерывами.

В данный момент бразилец выступает в казахстанском «Кайрате», где был признан лучшим игроком чемпионата Казахстана по итогам августа.

Ранее бразилец рассказал о том, чем его впечатлил Казахстан.

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