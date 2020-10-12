В Санкт-Петербурге стартовал теннисный турнир категории АТР 500 SPb Open. Сегодня, 13 октября, в рамках первого круга сыграют двое россиян — Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Рублев, посеянный под третьим номером, оказался в нижней части сетки. В первом круге ему предстоит сразиться с представителем Канады Вашеком Поспишилом, идущим на 79-й строчке в рейтинге АТР. Рублев накануне дебютировал в топ-10 мирового рейтинга. Матч начнется не ранее 18:30 по московскому времени.

Первым соперником Хачанова станет австралийский теннисист Джеймс Дакворт, игра стартует после 16:00.

Напомним, действующим чемпионом турнира является Даниил Медведев, он получил первый номер посева. В стартовом поединке ему будет противостоять опытный француз Ришар Гаске, матч состоится в среду.