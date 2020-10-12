Греческий теннисист Стефанос Циципас и немец Александр Зверев квалифицировались на Итоговый чемпионат АТР, который будет проходить в Лондоне (Великобритания).

Таким образом, известны уже шесть из восьми участников турнира. Помимо Зверева и Циципаса, в Лондоне выступят Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Даниил Медведев (Россия) и Доминик Тим (Австрия).

Также место на турнире себе гарантировал швейцарец Роджер Федерер, однако он завершил сезон досрочно и перенес операцию на колене.

На две оставшиеся путевки претендует сразу несколько игроков: россиянин Андрей Рублев, канадец Денис Шаповалов, аргентинец Диего Шварцман и т.д.

Напомним, в прошлом сезоне Итоговый турнир АТР выиграл Циципас, годом ранее — Зверев. В этом году турнир будет проходить в период с 15 по 22 ноября.