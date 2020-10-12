В Москве продолжается второй этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня с короткими программами выступили юноши в разряде КМС, в лидеры вышел московский фигурист Матвей Ветлугин.

Ветлугин набрал за свое выступление 83,39 балла. Он включил в свою программу тройной аксель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа, не допустив ни одной ошибки.

На второй строчке расположился Андрей Анисимов с таким же прыжковым набором. Он уступил в баллах, так как судьи оценили его вращение и дорожку на третий уровень. Его результат — 78,42 балла.

Замкнул тройку лидеров ученик академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский, набравший 77,27 балла. Фигурист допустил помарку на тройном акселе, также судьи поставили неясное ребро на тройном флипе, который шел в каскаде с тулупом.

Ученики Этери Тутберидзе Всеволод Князев (74,57) и Марк Лукин (70,03) заняли четвертое и седьмое места соответственно.

Произвольная программа состоится завтра, 13 октября.