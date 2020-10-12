Китайский тренер Бай rOtK Фан случайно показал свою личную переписку с бывшим СЕО Virtus.pro Романом Дворянкиным, в которой ему предложили стать тренером нового состава, в который войдут Алексей Solo Березин, Саид Самаил SumaiL Хассан, Владимир Noone Минененко и Роман RAMZEs Кушнарёв.

В переписке китайский тренер сообщил Дворянкину, что в данный момент не может принять предложение, так как после последнего трансферного окна вымотан и отдаёт приоритет отдыху и восстановлению до конца года. Роман Дворянкин объяснил, что коллектив не собирается выступать на турнирах в этом году и только в декабре или январе включится в борьбу, однако rOtK не ответил ничего в ответ, сказав лишь только то, что ростер выглядит, как «хорошая команда».

30 сентября инсайдер уже озвучивал потенциальный состав и добавил, что пятым игроком должен стать Даниял yamich Лазебный, представляющий в данный момент интересы Winstrike Team. Ранее киберспортсмен играл за Khan и The Pango. Однако в сообщениях бывшего СЕО его никнейм не был озвучен.