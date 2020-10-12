На пояс Петра Яна очень много претендентов, но внезапно объявился еще один. Внезапно, потому что Кори Сэндхаген после поражения от Алджамейна Стерлинга был списан минимум на 2-3 поединка, пока у него не будет хоть какой-то серии побед. И это было правильно, но легчайший вес снова доказывает, что законам логики он не подвержен.

Было изначально странно ставить Сэндхагена против Марлона Мораеса. Мораес — первый (хоть это и спорно) номер рейтинга, прошлый бой он выиграл, пусть и раздельным решением судей. Сэндхаген же без борьбы уступил Стерлингу, ямаец спокойно задушил его уже в первом раунде. После таких провалов не дают второго по силе бойца в дивизионе.

В то же время сам факт того, что Мораес — №1 в легчайшем весе, спорный. Он проиграл Генри Сехудо, чего, конечно, не стоит стесняться, но в поединке с Алдо не вышел полноценным победителем: в итоге Дана Уайт дал чемпионский бой с Яном не ему, а Жозе. Возникает вопрос: что Мораес вообще делает на первой позиции?

Но вернемся к Сэндхагену. Судья остановил бой с Мораесом уже во втором раунде после хай-кика от Кори, который не сказать что удался на 100%, но все же сбил бразильца с ног, после чего последовали добивания руками. И здесь непонятно, почему бой был остановлен так рано: Марлон имел все шансы выйти из сложного положения, он точно не был полностью повержен в конкретной ситуации. Но итог — спорная победа Сэндхагена техническим нокаутом, и вот американец уже восклицает, как сильно он хочет титульный поединок. При этом боец совсем забывает, кому он безальтернативно проиграл каких-то четыре месяца назад.

Если в поединке Петр Ян — Алджамейн Стерлинг победит второй, реванш с Сэндхагеном точно не будет для него приоритетным. Это попросту неинтересно. Зачем давать шанс на титул бойцу, которого он с легкостью убрал в рамках обычного совсем недавно? Тем более легчайший дивизион — не паханное поле. То же касается Яна, который уже может составлять график по кварталам, с кем и когда он будет биться. Это могут быть Генри Сехудо, Крди Гарбрандт, в будущем после поражения наверняка вернутся Мораес и Ти Джей Диллашоу, на подходе Фрэнки Эдгар, быстро поднимется в рейтинге Мераб Двалишвили. Сэндхагену наверняка придется провести еще как минимум один претендентский бой, чтобы доказать случайность прошлого поражения и драться за титул. Иначе все его желания ими и останутся.