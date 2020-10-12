Стал известен вердикт по административному нарушению в отношении московского «Спартака». Напомним, что еще с начала октября московский клуб подозревался в занижении числа зрителей во время десятого тура чемпионата с «Зенитом».

Суд посчитал, что нарушения были грубыми и не нашел оснований для наказания в минимальном размере. «Спартак» не признавал свою вину в суде.

«Спартак» признан виновным в нарушении административного регламента и оштрафован на 300 тысяч рублей. Данное решение может быть обжаловано в течение суток.

Ранее гендиректор Шамиль Газизов отметил, что стадион, с вместимостью в 45 тысяч зрителей, посетило 17 150 человек. Отметим, каждое заполненное кресло на стадионе «Спартака» приносит клубу 1,8 тысячи рублей.