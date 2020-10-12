Московский «Спартак» выразил согласие с решение Тушинского суда Москвы — оштрафовать клуб на 300 тысяч рублей за нарушение антикоронавирусных норм в матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). Ранее суд Москвы признал «Спартак» виновным за превышение количество зрителей на трибунах «Открытие-Арена».

По словам директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова, есть решение суда — клуб будет более внимательно работать с болельщиками. По его словам, клубу хотелось бы избежать любого наказания, но в данном случае оно справедливо. «Спартак» не будет обжаловать это решение.

«Это прецедент, чтобы клубы больше обращали внимание на безопасность. Но очень тяжело добиться соблюдения дистанции. Решение ограничилось штрафом. Считаем, что это справедливо», — цитирует слова Фетисова Sport 24.

Ранее гендиректор клуба Шамиль Газизов утверждал, что на трибунах «Спартака» присутствовало оптимальное количество зрителей.