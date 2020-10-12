Российский боец смешанных Магомед Магомедов подписал контракт с американским промоушеном Bellator.

Об этом сообщил тренер спортсмена Мансур Учакаев.

До перехода в Bellator боец выступал в дагестанской лиге ABC, где в марте 2016 года завоевал пояс чемпиона в легчайшем дивизионе.

Рекорд Магомеда Магомедова в ММА – 16 побед и одно поражение. Боец тренируется вместе с известным бойцом UFC Забитом Магомедшариповым. В 2016 году в титульном поединке в ACB Магомедов одержал победу над Петром Яном, нанеся ему единственное поражение в карьере.

Ранее сообщалось, что бывший боец UFC в полутяжелом весе Кори Андерсон узнал дату и соперника по дебютному бою в Bellator. 5 ноября на Bellator 251 в Анкасвилле Андерсон подерется с 44-летним Мелвином Манхуфом.