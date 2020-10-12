Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова пропустит чемпионат России в этом году. Турнир пройдет в конце октября в Казани (25-30.10). В данный момент Ефимова тренируется и живет в США, а добраться оттуда сквозь каратнин сложно. По той же причине соревнования пропустил бронзовый призер Олимпиады-2012 Владимир Морозов.

«Всех остальных ждем. Формой спортсменов национальной команды я доволен. Естественно, пандемия не помогает, но мы стараемся держаться. В этих условиях это делать тяжело, но такая возможность есть, – приводит ТАСС слова главного тренера сборной России Сергея Чепика.

Напомним, что на последнем чемпионате мира в Южной Корее-2019 Ефимова завоевала золото на дистанции 200 метров брассом.