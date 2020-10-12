Российский теннисист Карен Хачанов высказал предположение, какой игрок выиграет больше всех турниров «Большого шлема».

Хачанов ставит на испанца Рафаэля Надаля.

«Джокович помоложе обоих, многие ставят на него. Но я считаю, что больше выиграет Надаль», — цитирует Хачанова «Р-Спорт».

В воскресенье испанский теннисит в тринадцатый раз выиграл Открытый чемпионат Франции. По количеству титулов самых значимых турниров он сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером (20). У серба Новака Джоковича 17 «майджоров».

В решающем матче «Ролан Гаррос» Надаль уверенно выиграл у первой ракетки мира серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.