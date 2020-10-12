Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что в Волгограде на его собственные средства началось строительство стадиона.

«Мы получили землю, строим стадион! Это будет самое честное и открытое строительство. 24 часа в сутки мы будем освещать все аспекты нашей стройки на нашем YouTube-канале. Все желающие могут присоединиться к нашему проекту. Стадион будет строиться за счет моих собственных средств, а также тех людей, которые захотят к этому процессу присоединиться», — сказал Слуцкий на видео на канале «СЛУга футбола».

Тренер отметил, его цель — построить стадион для волгоградских мальчишек, где их будет заниматься сотни или тысячи.

«Такие как Артем Дзюба. Ну или лучше», — добавил главный тренер казанского клуба.