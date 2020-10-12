Украинская организация Natus Vincere подпишет состав FlyToMoon только, если они выйдут в плей-офф стадию турнира ESL One Germany 2020 по Dota 2. Информация об этом появилась на сайте metaratings со ссылкой на личную информацию. Клуб никак не комментировал эту новость.

24 сентября киберспортивный клуб Natus Vincere в своих социальных сетях объявил о том, что на OGA Dota PIT Season 3 и ESL One Germany 2020 под их тэгом будет играть команда FlyToMoon. Коллектив занял 4 место на OGA Dota PIT Season 3, проиграв в полуфинале нижней сетке VP.Prodigy, и прямо сейчас борется за первенство рамках ESL One Germany 2020. Предыдущий состав «Рождённых Побеждать» находится в инактиве

ESL One Germany 2020 проходит с 5 октября по 1 ноября для европейских и СНГ-коллективов в онлайн формате. На турнире принимают участие 10 коллективов из Европы и 6 из СНГ, среди которых Natus Vincere, HellRaisers и Cyber Legacy. Призовой фонд составляет $400 тыс. Следить за ходом турнира можете в нашем репортаже.