Магнитогорский «Металлург» переиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч получился очень результативным и завершился со счетом 6:4. «Металлург» прервал семи матчевую победную серию армейского клуба.

У магнитогорцев забрасывали Андрей Чибисов, Егор Мартынов, Андрей Нестрашил, Егор Яковлев, Максим Карпов и Семен Кошелев. В составе ЦСКА по голу забил Павел Карнаухов, Марио Кемпе, Андрей Локтионов и Максим Мамин.

Ранее ЦСКА также проиграл «Металлург» (4:2). После этого выдал серию из семи побед подряд. «Металлург» набрал отличную форму и одерживает четвертую победу подряд.

Отметим, что «Металлург» проводил матч без главного тренера Ильи Воробьва, у которого был выявлен коронавирус. (2:4