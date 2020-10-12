Генеральный директор «Зенита» и турнира в St. Petersburg Open Александр Медведев рассказал о мероприятиях, которые будут проходить в рамках турнира. Медведев сказал, что как и в прошлом году, нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может сыграть в теннис. В прошлом туре он вместе с Медведевым составил пару.

«17 октября «Зенит» сыграет дома с «Сочи». Не исключено, что в случае победы 18 мы действительно увидим Дзюбу на корте», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Медведев сказал, что гала-встреча в этом году не состоится. Но хедлайнером церемонии закрытия станет Полина Гагарина.

Напомним, что матчи основной сетки турнира в Санкт-Петербурге стартовали в понедельник, 12 октября.