Киберспортивная организация 100 Thieves может полностью покинуть дисциплину CS:GO. Об этом сообщил ресурс HLTV со ссылкой на личные ресурсы, близкие к руководству.

По данным HLTV причиной этого решения мог стать возможный переход игрока 100 Thieves Джастина jks Сэвэйджа в Complexity Gaming. По данным инсайдера Ярека DeKay Льюиса из состава может уйти ещё один игрок, так как некоторые организации уже интересуются им.

Аналитик и комментатор Чад SPUNJ Бёрчил высказался на счёт состава 100 Thieves и обратился конкретно к его игрокам. По его словам, не стоит торопиться с решениями и нужно рассмотреть все потенциальные позитивные движения дальше, например, переход всем составом в Valorant.

Сообщение парням из 100 Thieves. Если команда распадается, делайте что-то ради своего будущего. Обратитесь к командам и посмотрите варианты, проявите инициативу. В Counter-Strike сейчас есть место для маневра. Даже рассмотрите вариант уйти в североамериканскую команду по Valorant. Не возвращайтесь домой.

100 Thieves подписала в 2019 году австралийский состав Renegades. За это время коллектив показывал достойные результаты и даже смог войти в пятёрку лучших команд мира по версии HLTV.