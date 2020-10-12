Хавбек «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев раскрыл информацию о его будущем в петербургском клубе.

По словам 27-летнего игрока, у него по контракту осталось намного меньше, чем два года. Оздоев отметил, что у него были какие-то разговоры с клубом, но они пока приостановились.

«Не знаю, в связи с чем. Я свое будущее вижу в клубе, я хочу продолжать играть», — сказал Оздоев в программе «Футбол России».

Оздоев играет за «Зенит» с 2018 года. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2022 года по данным Transfermarkt.

В нынешнем сезоне Оздоев сыграл за «Зенит» 11 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.