В Ледовом дворце проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором встречаются СКА и «Динамо». В игре завершился первый период. Счет 2:2 — «Динамо» отыгралось на последних секундах первого периода.

Первыми отличились гости — забил экс-нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий, пробив Михаила Бердина. СКА отыгрался довольно быстро — это сделал защитник Василий Токранов. Скоро один на один выскочил Владислав Каменев и поразил ворота Бочарова. За 5 секунд до конца первого периода отличился Тарасов.

Отметим, что «Динамо» проводит матч без Владимира Крикунова на тренерской скамейке, у которого выявлен острый аппендицит. У СКА очередной матч проводит Роман Ротенберг.