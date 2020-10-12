Мать игрока в CS:GO Марсело coldzera Давида Элиса Мария Дельфино написала в комментариях к посту в твиттере Николы NiKo Ковачу просьбу о том, чтобы игрок обдумал некоторые решения. Вероятно, речь идёт про уход киберспортсмена в организацию G2 Esports.

Семья coldzera просит тебя обдумать некоторые принятые решения.

Ранее инсайдер Гий neL Канело объявил о том, что IEM New York станет последним чемпионатом для боснийского 23-летнего игрока, однако FaZe сенсационно выиграли этот турнир, обыграв в финале OG со счётом 3:0. Европейская команда забрала себе $70 тыс призовых, пройдя Vitality, BIG и Heroic.

Про переход Николы NiKo Ковача в другую организацию также сообщил киберспортсмен Эрик fl0m Флом. Представители организации никак не комментировали происходящее. Многие пользователи в сети поддержали маму coldzera в её высказываниях и пожелали пройти через трудности коллективу вместе и без изменений в ростере.

Состав FaZe Clan: