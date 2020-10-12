Российский теннисист Евгений Донской вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В первом раунде Донской нанес поражение белорусу Егору Герасимову в двух партиях.

Матч длился один час сорок минут и завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Донского. Отметим, что 30-летний россиянин получил специальное приглашение для участия в турнире.

За выход в четвертьфинал Донской встретится с победителем матча между швейцарцем Стэном Вавринкой и британцем Дэниэлом Эвансом.

На турнире в Петербурге также участвуют другие россияне — Даниил Медведев (прошлогодний победитель турнира), Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.