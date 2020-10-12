Центральный защитник Роман Нойштедтер снова подпишет контракт с «Динамо». По информации «Спорт-Экспресс», в московском клубе вернулись к кандидатуре российского универсала, который может играть как в центре обороны, так и в опорной зоне.

В прошлом сезоне 32-летний Нойштедтер играл за «Динамо», проведя 21 матч и сделав две голевые передачи. Контракт по итогам сезона истек — «Динамо» решило его не продлевать. Сейчас московский клуб покинул Тони Шуньич, поэтому «Динамо» решило снова пригласить бесплатного Нойштедтера.

Отмечается, что ночью Нойштедтер прилетает в Москву из Турции, затем пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт до конца сезона.