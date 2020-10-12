Ярославский «Локомотив» переиграл финский «Йокерит» в игре регулярного чемпионата КХЛ. Матч проходил на «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу команды Андрея Скабелки.

Наиболее результативным хоккеистом матча оказался нападающий «Локомотива» Павел Красковский, набравший два (1+1) очка. Голы у «Йокерита» забили Вели-Матти Савинайнен и Томми Кивисто.

«Лоеомотив» одержал четвертую победу подряд. У «Йокерита» прервалась серия побед из четырех матчей. В следующей игре чемпионата КХЛ «Йокерит» на своем льду сыграет с ЦСКА. «Локомотив» проведет матч в Риге с латвийским «Динамо». Оба матча состоятся 14 октября.