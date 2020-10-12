Пьер Гасли, начинавший прошлый сезон в составе Red Bull и в августе переведеный в Alpha Tauri якобы из-за плохих результатов, не вернется в свою предыдущую команду. Хотя в этом году Гасли по выступлениям не уступает заменившему его в основноц команде Алексу Элбону по результатам.

На Red Bull оказывают давление, что нужно снова поменять местами пилотов. Однако экс-пилот «Формулы-1» Пол ди Реста считает, что возвращение Гасли невозможно и не связано непосредственно с выступлением французского гонщика.

«В паддоке можно услышать, что Гасли каким-то образом расстроил несколько человек внутри Red Bull», — сказал ди Реста.

Гасли является партнером в Alpha Tauri россиянина Данила Квята, с которым могут не продлить контракт по окончании сезона.