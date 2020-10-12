В Ледовом дворце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором встречались СКА и московское «Динамо». Матч завершился победой гостей со счетом 4:3.

Первый период завершился со счетом 2:2. У СКА забили Токранов и Каменев, у «Динамо» — Кагарлицкий и Тарасов. В третьем периоде Тренин вывел СКА вперед, однако экс-армеец Вадим Шипачев убежал к воротам Бердина и сравнял счет. В третьем периоде «Динамо» забросило победную шайбу. Автором гола стал Артем Волков.

Отметим, что «Динамо» проводило матч без главного тренера Владимира Крикунова, у которого случился приступ аппендицита.