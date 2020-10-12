Супруга полузащитника «Монпелье» Дамьена Ле Таллека Кристина сообщила, что ее муж готов выступать за сборную России. Ранее футболистполучил российское гражданство,.

По словам Кристина, друзья и знакомые очень обрадовались, когда узнали, что Дамьен получил российское гражданство. У семьи достаточно много общих друзей из «России», которые поздравляют семейную пару.

Что касается его игры за сборную России, то по мнению Кристину,рассуждать пока рано, поскольку есть сложности.

«В данный момент юристы занимаются нюансами данной процедуры. Если у Дамьена появится возможность играть за сборную, он согласится — он уже много лет следит за всеми играми нашей национальной команды и в целом за Премьер-Лигой», — приводит слова жены футболиста Sport 24.

Напомним, что в августе проходила информация, что Ле Таллеком интересуется «Зенит».