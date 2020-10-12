В понедельник в Москве состоялись выступления девушек на втором этапе Кубка России по фигурному катанию. Юные спортсменки представили свои короткие программы.

По итогам первого дня соревнований лидирует 12-летняя Елизавета Берестовская. Судьи оценили ее прокат в 73,09 балла. На второй позиции Софья Муравьева — 72,72. Третье место у Полины Свириденко, набравшей 60,12 балла.

Произвольная программа состоится во вторник, 13 октября.

Напомним, что в арсенале Берестовской уже есть элементы ультра-си: фигуристка исполняет четверной тулуп, в том числе, и в каскаде с тройным тулупом.