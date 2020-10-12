Вице-президент СКА, исполняющий обязанности главного тренера армейского клуба Роман Ротенберг после матча с московским «Динамо» (3:4) рассказал, когда рулевой армейцев Валерий Брагин вернется в строй после коронавируса.

По словам Ротенберга, есть рекомендация докторов, Брагина мониторят ежедневно. Пока Брагин не может выходить на лёд и быть рядом со льдом.

«Мы работаем с Валерием Николаевичем, всё обсуждаем на видео и радио связи. Надеемся, совсем скоро он вернётся. Есть ещё несколько игроков, тренеров, не все ещё выздоровели», — сказал Ротенберг после матча.

Ротенберг надеется, что в течение недели все вернутся, но рисковать здоровьем тренеров в клубе не хотят из-за возможных осложнений.

Отметим, что Валерий Брагин уже присутствовал в Ледовом на матче с «Динамо».