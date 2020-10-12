Форвард СКА Владислав Каменев стал автором второй заброшенной шабы в матче с московским «Динамо» в КХЛ (3:4). После матча он оценил свое состояние.

По словам Каменев, он чувствует себя лучше, ему дали уже больше игрового времени, а также хоккеист забил гол.

Каменев отметил, что после приезда из США он тренировался, но получил небольшую травму. Восстанавливался после неё и теперь понемногу входит в игру.

«Проблема в том, что я вообще семь месяцев не играл. Сколько хочешь тренируйся, но всё равно нужна игровая практика», — сказал Каменев после матча с «Динамо».

Напомним, что Каменев перешел в СКА из «Колорадо», не сумев пробиться в основной состав «лавин».