Хоккеисты омского «Авангарда» забросили семь шайб в ворота «Сочи» в игре регулярного чемпионата КХЛ. Матч проходил в Сочи и завершился со счетом 7:2 в пользу команды, временно выступающей в Балашихе.

Наибольший вклад в игре внес нападающий «Авангарда» Корбан Найт, набравший три (2+1) очка. Шестую шайбу в сезоне забросил недавно задрафтованный в НХЛ форвард Егор Чинахов. Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов отразил 29 бросков из 31. У «Сочи» шайбы забросили Сергей Шмелёв и Ере Карьялайнен

В следующей игре регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома сыграет со СКА, а «Авангард» в Магнитогорске в встретится с «Металлургом». Эти игры пройдут 14 октября.